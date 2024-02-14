В Запорожской области несколько украинских военных без сопротивления сдались в плен российской армии. Об этом сообщает РИА Новости .

Как сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, из оперативных данных следует, что российские военнослужащие взяли в плен несколько бойцов ВСУ в районе Работино. При этом украинцы добровольно сдались русским, не предприняв попыток вступить в вооруженное столкновение.

Рогов отметил, что украинские командиры отправили своих солдат на позиции, которые уже находились под контролем российских войск. Прибывших на точку украинцев сначала подпустили к позициям, а потом уже захватили в плен.

Бои в районе Работино шли с прошлого года, на стороне ВСУ участвовали резервные бригады, прошедшие подготовку по западному стандарту. Окрестности села необходимы украинским войскам, чтобы получить возможность продвинуться на Токмак.