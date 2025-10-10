В Зарайске для школьников Подмосковья провели фестиваль «Путь святителя Николая»

В Зарайске состоялся фестиваль физической и духовной культуры молодежи Коломенской епархии под названием «Путь святителя Николая».

Участниками мероприятия стали школьники в возрасте от 11 до 16 лет, которые представляли разные города Подмосковья, в том числе Воскресенск, Бронницы, Жуковский, Серебряные Пруды, Коломну, Егорьевск. Всего собралось около 20 команд. Фестиваль приурочили к важной исторической дате — 800-летию доставки иконы святителя Николая в Зарайск из Корсуни.

«Праздник начался с торжественного открытия у знаменитого святого источника — Белого Колодца, откуда и началось почитание чудотворного образа. Участники фестиваля активно участвовали в спортивных играх, таких как лапта и традиционное клюшкование. По пути к Зарайскому кремлю ребята выполняли специальные задания, соревнуясь в спортивно-духовном ориентировании и демонстрируя свои знания о житии святого Николая», — отметил организатор фестиваля, Михаил Сокрутов, настоятель Рожновского храма, протоиерей.

Театрализованное представление стало приятным завершением фестиваля. В нем приняли участие представители команд. Во время праздничной трапезы школьникам Подмосковья рассказали уникальные факты об истории переноса старинной святыни.

Фестиваль «Путь святителя Николая» стал ярким событием, который укрепил в сознании молодого поколения духовные традиции. Мероприятие расширило кругозор и способствовало развитию физической культуры в регионе.

