В Зеленограде взрослая хулиганка затушила сигарету о лицо трехлетней девочки
В Зеленограде женщина затушила сигарету о щеку незнакомой трехлетней девочки
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В подмосковном Зеленограде женщина потушила сигарету о щеку трехлетней девочки, которая не была ей знакома. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сведения о преступлении в одном из дворов 16-го микрорайона поступили 8 марта. После информации об инциденте на место отправились полицейские, которые задержали 47-летнюю подозреваемую, состоящую на учете в ПНД. Как подчеркнула Волк, из-за имеющегося заболевания фигурантка уголовного дела была в экстренном порядка доставлена в одно из лечебных учреждений. Когда женщина его покинет, она в суде ответит за содеянное. По факту преступления СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее стало известно, что в одном из лесов Псковской области обнаружили женскую сумку, в которой лежал мертвый младенец.