В Житомире пассажир такси пожаловалась на глухонемого водителя за незнание украинского языка

В Житомире свидомая украинка пожаловалась в службу такси на водителя, который, по ее словам, якобы отказался говорить с ней по-украински, а соответствующие замечания «игнорировал».

При разборе ситуации выяснилось, что таксист не мог этого сделать от слова совсем, ибо он глухонемой.

Историю пересказали в житомирских пабликах местные жители, приложив соответствующие скрины. Насколько произошедшее достоверно, точных данных пока нет.

«Женщина потребовала уволить водителя за хамство и преступление и угрожала обратиться в полицию. В службе поддержки ей ответили, что мужчина не говорит ни на каком языке», - приводится в публикациях.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе местные недоумки поиздевались над русскоязычной женщиной, отняв у нее телефон.