В ЖК «1-й Донской» Ленинского городского округа продолжают возводить первую очередь домов

В настоящий момент строители приступили к монтажу панелей на втором этаже двух строящихся корпусов ЖК «1-й Донской». Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что в состав первой очереди комплекса будет входить два жилых корпуса, паркинг, а также детский сад, рассчитанный на триста малышей. Окончание строительства полного объема очереди состоится в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дольщикам ЖК «Пушкарь» в городском округе Пушкинский уже в августе начнут выдавать ключи от их квартир.