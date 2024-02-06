В ЖК «Белый город» в Химках полным ходом идет приемка жилья первой очереди

Дольщики квартир, расположенных в жилом комплексе «Белый город» городского округа Химки, начали получать долгожданные ключи от собственного жилья. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На данный момент ключи от долгожданных квартир получили более 50 дольщиков первой очереди. В скором времени новоселье отметят все 550 дольщиков.

Напоминаем, что строительство жилого комплекса заморозили в 2015 году. Главный застройщик «Сабидом-Инвест» был признан банкротом. При содействии Правительства Московской области в 2021 году на объекте возобновились работы. Завершает их ООО «Фортуна», входящее в группу компаний «Инград». Все 72 дома были достроены и введены в эксплуатацию в ноябре-декабре 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с начала февраля подмосковные учителя могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья.