В Жлобинском районе Белоруссии отец и двое детей погибли из-за взрыва кислородного баллона

Вечером 2 февраля в деревне Луговая Вирня Жлобинского района во дворе частного дома взорвался кислородный баллон. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Следственный комитет (СК) Белоруссии.

Жертвами взрыва стали 35-летний мужчина и его двое детей — одного года и трех лет. Жена погибшего и шестилетний сын госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Всего в семье воспитывалось четверо детей, еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.

Следователи совместно с экспертами осматривают место происшествия с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.

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