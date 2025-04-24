В Жуковском и аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту «Жуковский» в Московский области и «Грабцево» в Калужской области ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры, пояснил он, необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В аэропорту Жуковский ограничения ввели с 01:00 мск, в калужском Грабцево — с 0:45 мск. Оба аэропорта не принимают и не отправляют самолеты.

Напомним о том, что обычно такие меры предосторожности применяются в связи с угрозой атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о том, что временные ограничения на авиарейсы ввели в Казани и Ульяновске.