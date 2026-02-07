В Жуковском почтили память авиаконструктора Антонова
Память авиаконструктора Антонова почтили в Жуковском
Фото: [пресс-служба подмосковного отделения партии]
В Жуковском подмосковное отделение партии «Единая Россия» организовала памятную церемонию с возложением цветов к бюсту авиаконструктора Олега Антонов, которому 7 февраля исполнилось бы 120 лет. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.
В мероприятии приняли участие глава Центрального исполнительного комитета партии, федеральный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин, руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, молодогвардейцы, местные жители и не только. Сидякин напомнил, что самолеты Антонова — гордость отечественного авиастроения.
«Это легендарные Ан-2, Ан-12, Ан-22 «Антей», а чуть позже и Ан-124 «Руслан», другие модели. Мы сохраняем память о всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав. Проект «Единой России» «Историческая память» как раз направлен на сохранение этой памяти», - подчеркнул он.
Денис Перепелицын добавил, что Олег Антонов является настоящим «отцом» советской военно-транспортной авиации.
«За выдающиеся достижения ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили Сталинскую и Ленинскую премии. Его вклад в историю нашей страны не подлежит сомнению», – добавил он.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.