В Жуковском почтили память авиаконструктора Антонова

«Это легендарные Ан-2, Ан-12, Ан-22 «Антей», а чуть позже и Ан-124 «Руслан», другие модели. Мы сохраняем память о всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав. Проект «Единой России» «Историческая память» как раз направлен на сохранение этой памяти», - подчеркнул он.