В Зимбабве потерпел крушение президентский вертолет

В Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мнангагва. К счастью, политика на борту не было. Все члены экипажа выжили.

О крушении вертолета со ссылкой на министра информации Зимбабве Дженфана Мусвере сообщает телеканал ZBC.

Инцидент произошел 15 сентября в городе Масвинго на юге страны. В это время там проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Мунумутапы, который совпадает с днем рождения главы государства.

Гостями мероприятий были президент Эммерсон Мнангагва и его жена Оксилия, вице-президент Кембо Мохади, председатель ЗАНУ-ПФ и министр обороны Оппа Мучингури-Кашири. Также среди приглашенных были другие высокопоставленные чиновники.

По предварительной информации, вертолет упал из-за технической неисправности. Расследованием инцидента будут заниматься специалисты управления гражданской авиации Зимбабве.

Ранее сообщалось о том, что школьники взорвали вертолет Ми-8 в Ноябрьске ради 5 млн рублей.