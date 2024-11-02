В Златоусте Челябинской области подвалы трех домов и двор затопило борщом

В городе Златоусте в Челябинской области произошла коммунальная авария, в результате которой сточные воды со «свеклой и другими ингредиентами борща» буквально заполонили подвалы сразу трех домов. О ЧП проинформировала в аккаунте в соцсетях региональная прокуратура.

Там рассказали, что о произошедшем стало известно минувшим днем, 1 ноября. Правда, как передавал Ural Mash, жители обнаружили аварию еще 27 октября.

«В „Водоканале“ сказали, что у жилых построек и фирмы по производству супов общая канализация. Якобы забились коллекторы — двор и подвалы увязли в бульоне», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Издание «Ведомости Урал» также прокомментировало ситуацию, сообщив, что «придомовую территорию возле нескольких многоэтажек затопила красная жижа с плавающей свеклой и остальными ингредиентами борща».

Как заверили в главке прокуратуры, уже к 1 ноября коммунальщики аварию устранили, откачав стоки и отведя воду от многоквартирных домов.

«На место выехал прокурор города, который нашел подтверждение» затопления колодцев канализации, подполий домов и прилегающей местности», — добавили в надзорном ведомстве.

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