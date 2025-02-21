В «Золотое кольцо Урала» могут включить новые города

Туристический маршрут «Золотое кольцо Урала» могут расширить на четыре югорских города. Об этом сообщает ugra-news.ru , ссылаясь на канал в Telegram «Транспортный цех | Югра».

Обновленные маршрут «Золотое кольцо Урала» обсуждают в Свердловской, Тюменской областях и в Югре. Последняя, богатая традициями и туристическими жемчужинами, может войти в тур с четырьмя городами. Речь про Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут и Пыть-Ях.

«На первом этапе мы определяем главные туристические локации, которые станут точками притяжения путешественников. В этих местах будут построены придорожные отели. Также будем активно развивать транспортную, инженерную и информационную инфраструктуры», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Таким образом в четырех городах Югры могут появиться новые придорожные отели, рассчитанных на 40 номеров каждый. Пока инвесторы определяют удачные локации и обсуждают другие нюансы для реализации смелого проекта.

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