В зоне СВО чудом спасли бойца с оторванной рукой и почти умершим мозгом

Медик с позывным Пчелка, работающая в госпитале первой линии, рассказала RT историю, больше похожую на чудо: боец с оторванной рукой и почти нулевыми шансами выжил после 40 минут реанимации.

Как вспомнила медик, кровопотеря у военного была катастрофической. Она посчитала, что нужно бороться до конца: обложила его голову льдом, чтобы замедлить гипоксию мозга. Она часто проведывала бойца, а на утро он пришел в сознание и стал отвечать на вопросы. По словам Пчелки, этот случай стал практически чудом.

За три года конфликта Пчелка спасла сотни бойцов. Один из самых сложных случаев — ранение осколком, застрявшим между полушариями мозга. Обычно такие травмы не оставляют шансов, но благодаря слаженной работе медиков боец не только выжил, но и избежал тяжелых последствий. Теперь история со спасением пострадавшего без руки, мозг которого был почти мертв, пополнила коллекцию положительных историй медика.

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