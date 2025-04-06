В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по скалолазанию Цушко

В районе проведения специальной военной операции (СВО) погиб Тарас Цушко, который был чемпионом Украины по скалолазанию. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Руслан Татаринов, ссылаясь на сообщения ряда украинских СМИ.

Как он сообщил, после начала специальной военной операции Цушко решил добровольно пойти на службу в Вооруженные силы Украины. Спортсмен погиб 5 апреля в Сумской области.

Военкор отметил, что Цушко был знаменит тем, что покорил практически все горные вершины на Кавказе. При этом он был большим почитателем российского курорта Сочи.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.