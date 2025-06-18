В зоне СВО погиб российский борец и мастер спорта Кирилл Бабичук

На полях спецоперации погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России, ее слова привел ТАСС.

Бабичук занимался борьбой в греко-римском стиле, за свою карьеру он успел добиться звания мастера спорта. По заявлению представителей ФСБР, спортсмен внес значительный вклад в развитие борьбы в стране. Он принимал участие в спецоперации и погиб.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — указали представители федерации журналистам.

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