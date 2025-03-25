В зоне СВО применили новые модели наземных БПЛА

Новые модели наземных боевых беспилотников пустили в ход в зоне СВО. Об этом рассказал военный корреспондент RT Максим аль-Тури.

Сборкой и проверкой новых БПЛА занимается группировка войск «Центр». Военкору рассказали, что было создано как минимум 20 моделей роботов, на которые можно установить ручной противотанковый гранатомет, пулемет крупного калибра, такой как «Утес», и другое вооружение.

Бойцы заявили, что разработка смогла проявить себя с хорошей стороны во время применения.

Ранее сообщалось, что российские войска начали вывоз трофейной техники ВСУ из Курской области.