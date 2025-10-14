В зону СВО отправили тысячи оленьих шкур и внедорожники

Из столицы региона, Салехарда, на передовую отправился грузовик с уникальным грузом – двумя тысячами оленьих шкур, собранных ветеранами организации «Боевое братство». Этот природный материал является не просто символом Севера, а жизненно важным элементом экипировки: он эффективно маскирует расположение опорных пунктов от тепловизоров противника и обеспечивает надежную защиту от экстремальных холодов.

Помимо стратегического камуфляжа, гумпомощь включает практическую технику. В Салехарде в фуру погрузили автомобиль УАЗ «буханка», а в Муравленко к колонне присоединится внедорожник «Нива». Эти машины повышенной проходимости критически важны для выполнения боевых задач в условиях сложного рельефа и бездорожья.

Конечным пунктом маршрута станет город Новошахтинск Ростовской области, откуда весь груз – и шкуры, и автомобили – будет оперативно доставлен прямиком на передовые позиции. Эта масштабная акция демонстрирует, как традиционные знания коренных народов и современная логистика объединяются для поддержки российских военнослужащих в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что еще две партии гуманитарной помощи отправили из подмосковного Подольска в зону СВО.