Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае

Европейские и американские ученые нашли очаг коронавируса в Китае – и речь идет не совсем о летучих мышах. Об этом сообщает журнал Cell.

Ученые пришли к выводу, что очагом распространения коронавируса в Китае в далеком 2019 году стал рынок морепродуктов Хуанань в городе Ухань – именно там был найден общий предок генотипов вируса, которые совпали с генотипами коронавируса.

На этом рынке продавали тех млекопитающих, которые были способны заражаться коронавирусом – это и енотовидные собаки, и циветы, и бамбуковые крысы. Согласно образцам, полученным учеными, эти животные действительно были инфицированы. Кстати, они продавались в западной части рынка – именно там в первое время и выявляли больше всего случаев коронавируса.

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