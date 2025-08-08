В Звенигороде открылся Центр общения старшего поколения

В Звенигороде на базе клиентской службы Отделения СФР по Москве и Подмосковью открылся Центр общения старшего поколения, где будут проводить образовательные и просветительские мероприятия для пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Участниками церемонии открытия центра стали руководство управления организации клиентских служб Отделения СФР по Москве и области Ирина Клецкина и Роман Буряков, председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, депутат Одинцовского округа Павел Миллер и не только. Для гостей мероприятия организовали праздничную программу от Каринского дома культуры. Их ждали выступления коллективов, а также показ эксклюзивной коллекции народных костюмов от дизайнера Веры Костраменковой. Кроме того, им показали мини-библиотеку, зоны для отдыха и проведения занятий по финансовой и цифровой грамотности и не только.

«Центр общения старшего поколения в Звенигороде – это еще одна площадка в Подмосковье для активного досуга пожилых людей. Посетителей ожидает множество активностей, лекций и полезных встреч с представителями медицинских организаций, учреждений культуры, общественных организаций», – отметила Ирина Клецкина.

Центр будет работать по будням по адресу: Московская область, город Звенигород, микрорайон Супонево, д. 21. Узнать подробнее о работе учреждений в Звенигороде, Озерах, Лотошино и Зарайске можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.