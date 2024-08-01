Вадим Красиков вернулся в Россию после заключения в Германии

Вадим Красиков вернулся в Россию в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и другими западными странами, в частности — Германией. Об этом сообщает канал Brief со ссылкой на собственные источники в четверг, 1 августа.

Сообщается, что Красиков находился в заключении в Германии по обвинению в убийстве чеченского террориста, грузина Зелимхана Хангошвили. Сейчас Вадим Красиков прибыл в Россию, он является и гражданином РФ, и гражданином ФРГ.

Источник также отмечает, что на родину из заключения в США вернулся и другой россиянин — Владислав Клюшин. Напомним, ранее сообщалось, что по масштабному обмену заключенными прибыли еще несколько человек, в Сети появились первые фотографии. Подробнее — в материале.