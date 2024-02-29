Вадим Цыганов: Сейчас стоит больше разговаривать с россиянами о специальной военной операции

По словам Цыганова, подобная цензура является попыткой скрыть от общества проблемы и мир, где наши военные борются за свободу. По его мнению, в настоящее время Россия раскололась на два мира. В одном из них солдаты помогают страдающим и нуждающимся, а в другом — звезды танцуют и радуются на различных музыкальных премиях.

«Наши воины куют победу. У нас идет священная военная операция, а здесь стартовала какая-то специальная операция с перьями, граммофонами золотыми, что, конечно, жуть. Какой-то получается внутренний дисбаланс», — рассказал Цыганов корреспонденту Regions.

Вадим предполагает, что подобное замалчивание важных тем и непатриотичное поведение может привести к краху национальной общности. Именно поэтому, по его мнению, нельзя запрещать задавать волнующие людей вопросы звездам, а наоборот стоит больше говорить о СВО

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС».