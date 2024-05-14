Вайцеховская: Камила Валиева слишком рано ушла из спорта

После скандала фигуристка Камила Валиева поставила на паузу карьеру, практически забросив выступления на льду даже в России. Обозреватель RT Елена Вайцеховская отметила, что спортсменка начала отказываться от любимого дела слишком рано, ведь при ее способностях и форме она легко вернется в любимый спорт, несмотря на дисквалификацию.

Вайцеховская считает, что для Валиевой будет отличной возможностью показать себя во время участия в шоу Татьяны Навки. Это понравится и зрителям, которые активно поддерживают молодую фигуристку после скандала. Захочет ли этого сама Валиева неизвестно, но у нее есть для продолжения телекарьеры в РФ все возможности.

«Но парадокс в том, что сама она никак не может на это влиять. И самое бессмысленное в сложившейся ситуации — подстраиваться под мифические требования и подчинять свою жизнь тому, что никак от тебя не зависит», — считает Вайцеховская.

Впрочем, после окончания срока отстранения Валиева запросто вернется на лед, заключила обозреватель.

Напомним, в конце января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Титул и результаты фигуристки аннулировали, ей запретили принимать участие в международных крупных соревнованиях. Отстранение продлится четыре года.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева не выступит в весеннем туре.