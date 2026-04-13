Вакцинация, дезинфекция, контроль: хроника ликвидации крупнейшей вспышки кишечной инфекции в Муроме

В Муроме Владимирской области продолжаются экстренные мероприятия по локализации вспышки острой кишечной инфекции, вызвавшей массовое заражение жителей. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, особый упор делается на дезинфекцию городской системы водоснабжения и строгий лабораторный контроль качества ресурса на всех этапах водоподготовки.

По информации ведомства, к настоящему времени специалисты исследовали уже около 230 проб воды. В круглосуточном режиме продолжается мониторинг эффективности обеззараживания, а также изучение биологического материала, взятого у заболевших, для выявления бактериальных и вирусных возбудителей. Параллельно местный Водоканал, исполняя предписание санитарных врачей, проводит масштабную обработку водопроводных сетей.

Жителям округа Муром настоятельно рекомендовано до полной нормализации эпидемиологической обстановки использовать для питья и хозяйственно-бытовых нужд исключительно кипяченую воду. Хранить охлажденную кипяченую воду советуют в чистой, герметично закрытой посуде.

Помимо этого, среди населения продолжается вакцинация от гепатита А по эпидемическим показаниям, а за контактировавшими с заболевшими установлено пристальное медицинское наблюдение.

Напомним, что массовая вспышка острой кишечной инфекции в Муроме была зафиксирована 9 апреля. По состоянию на 10 апреля число заболевших достигло 375 человек, 188 из которых — дети. По факту случившегося Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

