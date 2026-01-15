Валенки-бульдозеры: в Балашихе жители скупают чудо-обувь и чистят дворы ногами

Жители Балашихи проявили неожиданный интерес к старому виду зимней обуви — валенкам, оснащенным специальной насадкой-отвалом для разгребания снега. Об этом сообщает REGIONS .

Информация о нестандартном изделии, активно обсуждаемая в местных пабликах и телеграм-каналах, появилась на фоне обильных снегопадов, обрушившихся на Московский регион.

Практическая польза идеи, по мнению сторонников, очевидна: такое приспособление могло бы превратить обычную прогулку в акт гражданской активности, помогая расчищать тропинки и дворовые территории. Как отмечают пользователи, массовое использование подобной обуви теоретически способно повысить эффективность борьбы со снежными заносами, дополняя работу коммунальных служб.

«Это чудо инженерной мысли! Если даже половина жителей Балашихи переобуется, то уже к концу первого дня носки в городе не останется ни одной не почищенной от снега тропинки», — комментирует Вадим С.

Авторами изобретения, получившего неофициальное название «Снегоуборочный татарин», стали мастера из города Кукмор в Татарстане, выяснили в K1News.ru. Несмотря на ажиотажный интерес в соцсетях, серийное производство пока не налажено. В настоящий момент изделие доступно исключительно под заказ, а его стоимость носит договорный характер. На популярных маркетплейсах доминируют классические решения для зимы: снегоступы и противоскользящие насадки.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове нашли авто с самодельным бульдозерным отвалом.