Валентин Розанов: выдвижение Владимира Путина проходит на фоне патриотического подъема

Недавно представители Подмосковья приняли участие в заседании инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на предстоящие президентские выборы. В состав подмосковной делегации вошел художник, зампред правления Ассоциации «Народные художственные промыслы России» Валентин Розанов. Он подчеркнул, что инициативная группа объединила представителей всех сфер.

«На заседании были спортсмены, врачи, музыканты. Были политики, известные люди. Они представляли всю страну. Для меня стало большой честью работать с ними, и было приятно участвовать в таком мероприятии. Прошло оно на высоком уровне», – поделился Валентин Розанов.

Художник рассказал, что позитивно оценивает политику президента и хотел бы, чтобы Владимир Путин был избран на следующий срок.

«Я слежу за его выступлениями, поддерживаю его внешний и внутренний курс. И в своем окружении, среди коллег-художников и мастеров народных промыслов, я встречаю такое же отношение к политике Путина и вижу настоящий патриотический подъем», – подчеркнул Розанов.

Напомним, голосование состоится в марте 2024 года. По решению Центризбиркома РФ выборы президента будут продолжаться в течение трех дней. В состав инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина вошло более 750 человек из разных регионов страны, представляющих самые разные отрасли.