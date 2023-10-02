«Вам это необходимо»: ясновидящая рассказала, почему нельзя прогонять беременную кошку

«По цвету животного можно определить, для чего он пришел в ваш дом. Черные коты приносят счастье, несмотря на то, что во многих верованиях они — символы неудачи. Рыжие приносят тепло и радость. Встреча с белым котом может быть символом начала чего-то нового и светлого в вашей жизни», — заявила Мишина.