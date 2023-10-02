«Вам это необходимо»: ясновидящая рассказала, почему нельзя прогонять беременную кошку
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Увидев бездомного котенка или беременную кошку у своей двери, нельзя проходить мимо. Эзотерики уверены, что животное пришло к вам за помощью неспроста. Оно заберет у вас проблемы или принесет в дом счастье. От такого подарка вселенной отказываться не стоит.
Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему нельзя прогонять найденыша.
«По цвету животного можно определить, для чего он пришел в ваш дом. Черные коты приносят счастье, несмотря на то, что во многих верованиях они — символы неудачи. Рыжие приносят тепло и радость. Встреча с белым котом может быть символом начала чего-то нового и светлого в вашей жизни», — заявила Мишина.
Разноцветные котята говорят о скорых изменениях в жизни, добавила ясновидящая.
«Кошки защищают от злых духов, всякой напасти и нечисти. Если к вам пришел котенок, значит, вам это необходимо. Если его подкидывает судьба, то это значит, что вы на правильном пути. К злому, плохому человеку животное не приходит. Коты тонко чувствуют ауру человека», — пояснила Мишина.
Коты — прекрасные лекари и защитники, продолжила собеседница издания. Почувствовав зло, они могут броситься на неприятного гостя.
Но беременные кошки говорят о другом.
«Им нужно либо предоставить кров, либо забрать к себе и раздать котяток. Приход беременной кошки может значить, что в вашей семье может случиться долгожданное пополнение. Более того, может прийти успех, богатство, карьерный взлет», — пояснила ясновидящая.
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