«Вам могут нравиться апельсины»: выяснилось, как проявляется эмоциональное выгорание и как с ним бороться

Почти половина работающих россиян столкнулась с профессиональным выгоранием, сообщает РБК. Чаще всего этот синдром проявляется у женщин, госслужащих, работников сферы образования и руководителей среднего звена.

Психолог Алена Макарова рассказала, как проявляется выгорание, как его избежать и что делать, если оно уже случилось.

«Многие люди хоть раз сталкивались с выгоранием. Чаще всего его сопровождают апатия, раздражительность и нехватка жизненных сил. Причины могут быть разными, но есть общий момент, на который стоит обратить внимание», — пояснила Макарова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, частая причина выгорания — это характер и монотонность ежедневных рабочих задач. Даже в тех случаях, когда человек очень любит свою работу.

«Если задачи не меняются, вы рискуете словить «аллергическую реакцию». Можно провести аналогию с едой: вам могут нравиться апельсины, но если питаться только ими, то рано или поздно разовьется аллергия на цитрусовые. Даже смотреть на них нормально не сможете», — отметила собеседница издания.

Чтобы не допустить выгорания, следует менять задачи и их порядок или добавлять новые, если это возможно.

«Если выгорание уже случилось, найдите самую нераздражающую задачу и сконцентрируйтесь на ней. Когда выполните ее, похвалите себя. Делайте так каждый раз. Важно подкрепить изнутри свою способность справляться с работой, а не ставить себя в позицию жертвы», — посоветовала Макарова.

Психолог также порекомендовала воспринимать работу как игру, а не тяжелую ношу. Кроме того, стоит задуматься, выгорели ли вы или просто устали. Во втором случае нужно дать себе отдохнуть, отвлечься на личные интересы и пообщаться с близкими.

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