Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о слухах и обвинениях в секс-торговле
Жан-Клод Ван Дамм опроверг обвинения в причастности к секс-торговле
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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм впервые прокомментировал обвинения в своей адрес в причастности к секс-торговле, передает издание Page Six.
Ранее актер, получивший прозвище «мышцы из Брюсселя» из-за своей отличной физической формы, стал участником скандала. Ван Дамма обвинили в том, что он воспользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девушек из Румынии несколько лет назад.
Противоправной деятельностью актер якобы занимался во время нахождения в Каннах. Жертвы утверждали, что актеру их «преподнесли» в качестве подарка. Отмечалось, что сам он знал возраст девушек, но не остановился.
Ранее Ван Дамм не комментировал обвинения. Но недавно представители актера выступили с официальным заявлением, в котором выразили полное недовольство ситуацией.
Представители Ван Дамма назвали заявления пострадавших девушек «гротескными» и добавили, что действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним актер никогда не допускал.
Ранее сообщалось, что американский актер Микки Рурк испортил лицо неудачной пластикой прямо перед участием в шоу.