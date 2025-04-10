Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о слухах и обвинениях в секс-торговле

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм впервые прокомментировал обвинения в своей адрес в причастности к секс-торговле, передает издание Page Six.

Ранее актер, получивший прозвище «мышцы из Брюсселя» из-за своей отличной физической формы, стал участником скандала. Ван Дамма обвинили в том, что он воспользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девушек из Румынии несколько лет назад.

Противоправной деятельностью актер якобы занимался во время нахождения в Каннах. Жертвы утверждали, что актеру их «преподнесли» в качестве подарка. Отмечалось, что сам он знал возраст девушек, но не остановился.

Ранее Ван Дамм не комментировал обвинения. Но недавно представители актера выступили с официальным заявлением, в котором выразили полное недовольство ситуацией.

Представители Ван Дамма назвали заявления пострадавших девушек «гротескными» и добавили, что действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним актер никогда не допускал.

Ранее сообщалось, что американский актер Микки Рурк испортил лицо неудачной пластикой прямо перед участием в шоу.