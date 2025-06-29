Вандалы испортили бюст Сталина в башкирском селе Амирово

В башкирском селе Амирово неизвестные вандалы облили красной краской недавно установленный бюст Иосифа Сталина. Как сообщил телеграм-канал «Подъем», представители КПРФ расценивают это происшествие как провокацию.

Напомним, что бюст Сталина был торжественно открыт в селе Амирово Буздякского района Башкортостана 8 мая. Инициатива установки памятника принадлежала местному жителю и была поддержана Коммунистической партией. Примечательно, что сама скульптура была выполнена в розовом цвете.

Спустя полтора месяца после открытия бюст подвергся акту вандализма. Неизвестные злоумышленники опубликовали видео инцидента в телеграм-канале под названием «Мы — черный люд» (перевод с башкирского).

Член КПРФ Рустам Хафизов считает произошедшее организованной политической акцией, в которой местные жители не принимали участия. Он заявил, что это является ударом по военному патриотизму России, и призвал к суровому наказанию виновных.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области решили установить еще один памятник Сталину.