В Одессе неизвестные краской испортили мемориальные доски русским ученым — математику Александру Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову. Об этом пишет «Новости. Одесса».

Также неизвестные злоумышленники нанесли ущерб мемориальной доске, посвящённой выдающемуся русскому художнику Михаилу Врубелю.

На табличке, установленной в честь И. М. Сеченова, была нанесена чёрная краска в виде граффити. На мемориальных досках, посвященных М. А. Врубелю и П. Д. Ляпунову, появились надписи синего цвета, содержащие слово «прочь».

Стоит отметить, что уничтожение символов русской культуры происходит в Киеве и других украинских городах. Так, в ноябре 2024 года в городе Кривой Рог были снесены монументы, посвященные русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. А 31 декабря, в канун Нового года, возле Одесской киностудии был снесен и вывезен в неизвестном направлении памятник советскому барту и актеру Владимиру Высоцкому.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту и потребовали вернуть монумент на место.