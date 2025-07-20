Ванга и «Живой Нострадамус» предсказали контакт с инопланетянами

Известные прорицатели Ванга и Атос Саломе (известный как «Живой Нострадамус») сделали схожие пророчества о событиях 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Post.

Согласно имеющимся данным, оба предсказателя предрекли человечеству важный контакт с внеземной цивилизацией. По версии Ванги, это событие должно произойти параллельно с крупным спортивным событием. Атос Саломе также подтверждает возможность исторического контакта с инопланетянами, утверждая, что в 2025 году человечество может наконец осуществить этот долгожданный контакт.

Примечательно, что эти пророчества получили определённое подтверждение от уфологов. Организация Disclosure Party обнародовала недавно рассекреченные документы ЦРУ, найденные в австралийском архиве. Материалы датируются серединой прошлого века и содержат информацию о совместных исследованиях американских и австралийских учёных, которые занимались изучением НЛО по заданию спецслужб.

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