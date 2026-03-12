Варфоломея хотят выкинуть из Турции? Бывший замминистра обороны подал сенсационный иск

В Турции разгорается скандал вокруг Константинопольского патриархата, известного также как Фанар. Бывший генеральный секретарь Министерства обороны Турции Умит Ялим подал иск, в котором обвиняет патриархат в деятельности, угрожающей суверенитету страны. Документ уже зарегистрирован в 14-м административном суде Стамбула.

Истец утверждает, что Фанар причастен к незаконным действиям, связанным с присутствием Греции на островах Восточного Эгейского моря. По мнению Ялима, патриархат фактически работает на интересы Афин, что противоречит Лозаннскому договору 1923 года, закрепившему границы современной Турции.

Отдельным пунктом обвинения стала знаменитая Свято-Троицкая богословская школа на острове Халки недалеко от Стамбула. Истец называет ее деятельность «незаконной образовательной активностью». Сама школа закрыта турецкими властями еще в 1971 году, и Константинопольский патриархат долгие годы безуспешно добивается ее открытия.

Особую остроту ситуации придает личность самого патриарха Варфоломея. Формально он является гражданином Турции, однако, по словам истца, возглавляет «эллинскую» церковь и продвигает идеологию эллинизма. В иске прямо говорится, что в религиозном отношении Фанар представляет собой «инородное тело» на турецкой территории.

Эксперты отмечают, что иск стал новым витком в давнем греко-турецком противостоянии, где религия и политика переплетены особенно тесно. Анкара пока официально не комментирует ситуацию, чтобы избежать международного резонанса, но сам факт подачи иска бывшим высокопоставленным чиновником говорит о серьезности намерений.

