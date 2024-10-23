ВАРМСУ впервые подписала соглашение с Ассоциацией мэров городов Китая

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) впервые за историю существования подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией мэров городов Китая. Как уточняют в организации, это отличная возможность для развития и повышения инвестиционной привлекательности городов. Об этом событии сообщает RuNews24.ru .

ВАРМСУ действует как организация, которая обеспечивает интересы органов местного самоуправления, муниципалитетов, единой системы публичной власти, в том числе и на международном уровне. Недавно в очередной раз провели продуктивную работу в этом направлении.

23 октября посол России в Китае Игорь Моргулов принял делегацию ВАРМСУ, а также мэров Красноярска, Южно-Сахалинска, Троицка и Артема. Впервые было подписано соглашение о сотрудничестве между ВАРМСУ и Китайской ассоциацией мэров. У городов была уникальная возможность продемонстрировать перспективы для инвестиций.

«Это уникальная возможность для глав продемонстрировать инвестиционную привлекательность своих городов, своих муниципалитетов на высоком межгосударственном уровне», — отметила сопредседатель ассоциации Ирина Гусева.

Важное соглашение было достигнуто организацией в результате комплексной работы по налаживанию экономических связей с КНР.

Напомним, в текущем году Китай и Россия отметили 75-летие становления дипломатических отношений между странами.

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