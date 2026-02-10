«Вас соскребать с асфальта не хочется»: в Балашихе велосипедист-невидимка возмутил водителей

В подмосковной Балашихе зафиксирован вопиющий случай нарушения правил дорожного движения, который едва не привел к смертельному ДТП. Как сообщает REGIONS , велосипедист, не спешившись, пересек четыре полосы движения по регулируемому пешеходному переходу в тот момент, когда для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора.

Инцидент, снятый на видеорегистратор одного из автомобилей, вызвал резонанс в местных пабликах. Ситуацию усугубляли сразу несколько факторов: нарушитель был одет в темную одежду, а его велосипед не был оборудован световозвращателями, что делало его практически невидимым в зимних сумерках.

«Не надо так делать, тем более зимой. Вас соскребать с асфальта и потом сидеть в тюрьме не хочется!», — написал возмущенный автор ролика.

Несмотря на то, что на этот раз столкновения удалось избежать благодаря быстрой реакции водителя, подписчики новостных каналов выразили серьезную тревогу. Уверенность, с которой велосипедист совершил опасный маневр, указывает на то, что такая манера езды может быть для него привычной. В следующий раз автомобилисты могут просто не успеть среагировать. Многие пользователи напрямую рекомендовали владельцу записи передать материалы в ГИБДД для принятия мер.

В администрации городского округа Балашиха, комментируя подобные инциденты, напомнили, что надзор за соблюдением ПДД на территории возложен на отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское».

«В случае если гражданами выявлены факты нарушений, для принятия мер необходимо обращаться в отдел ГИБДД Межмуниципального управления МВД России „Балашихинское“», — уточнили в ведомстве, добавив, что информацию можно направить через официальный сайт или по телефону дежурной части.

Ранее сообщалось, кто чаще всего страдает на дорогах — пешеходы, пассажиры или юные мотоциклисты.