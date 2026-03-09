Ваш пес отвернулся от миски? Ветеринар назвал 7 причин, и производители тут ни при чем

Среди владельцев кошек и собак широко распространено убеждение: их питомцы никогда не станут есть мясо с антибиотиками или вредными добавками. Считается, что чуткий нос животных работает как идеальный детектор качества. Ветеринарный врач Сергей Пархоменко в беседе с КП-Тюмень объяснил , почему это не совсем так и что на самом деле стоит за отказом от еды.

Что чувствуют и чего не чувствуют питомцы

По словам специалиста, обоняние кошек действительно мощное — в 14 раз сильнее человеческого, а у собак этот показатель еще выше. Однако их способности не безграничны. Животные прекрасно улавливают запах разложения, который человек может не заметить, но распознавать наличие медицинских препаратов или сложных химических добавок они не способны.

К тому же вкусовых рецепторов у собак в шесть раз меньше, чем у людей. Питомцы ориентируются в основном на текстуру и запах, а не на тонкие вкусовые оттенки.

Почему на самом деле питомец может отвернуться от миски

Если любимец вдруг отказался от привычного мяса или птицы, не стоит сразу подозревать производителей. Ветеринар перечисляет целый ряд возможных причин, связанных со здоровьем животного: боль в зубах, стоматит, панкреатит, заболевания почек или наличие паразитов.

Особенно тревожный сигнал — отказ от еды более чем на сутки. В этом случае визит к врачу должен быть немедленным.

Иногда причина гораздо проще и безобиднее. У животных отличная вкусовая память: если когда-то новый продукт вызвал тошноту, они могут избегать его годами. Аппетита не добавляют сильный стресс, жара или банальное переедание.

И наконец, самый распространенный сценарий, знакомый многим владельцам: питомец просто выпрашивает что-то повкуснее, отказываясь от привычного рациона в пользу более привлекательного лакомства.

Прежде чем обвинять производителей в некачественном мясе, советует специалист, стоит внимательнее присмотреться к своему любимцу. Возможно, проблема не в еде, а в нем самом.

Насколько сильное обоняние у собак и кошек?

Обоняние собаки может быть в 10 000 — 100 000 раз чувствительнее человеческого, в зависимости от породы. Кошки тоже обладают выдающимся нюхом — примерно в 14 раз лучше нашего. Однако «детектор» настроен на поиск определенных молекул, связанных с добычей, опасностью или феромонами. Химические добавки в мясе не пахнут для них как нечто «неестественное» или «опасное».

Сколько вкусовых рецепторов у животных?

Для сравнения:

· У человека — около 9 000 вкусовых рецепторов. · У собаки — около 1 700. · У кошки — около 470.

Кошки, к тому же, единственные из млекопитающих, которые не чувствуют сладкого вкуса. Это эволюционная особенность, так как их организм не нуждается в углеводах.

Когда отказ от еды — повод для паники?

Ветеринары рекомендуют обращаться в клинику, если:

· Питомец не ест более 24 часов (для взрослого животного) или 12 часов (для щенка/котенка) · Отказ сопровождается вялостью, рвотой, диареей или изменением поведения · Животное не пьет воду

