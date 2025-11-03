«Ваш поезд прибыл в Ханой»: чем так сильно удивил Вьетнам путешественников

Российское правительство обсуждает создание железнодорожного маршрута, который соединит Россию со странами Юго-Восточной Азии. Возможность прямого поезда до Вьетнама стала темой переговоров вице-премьера России Алексея Оверчука с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам Оверчука, проект предусматривает движение поездов через территорию Китая или через Монголию. Окончательной схемы маршрута пока нет. Туристические компании предполагают, что конечным пунктом может стать Ханой.

Сейчас добраться до Вьетнама можно только с пересадками либо прямыми авиаперелетами, стоимость которых варьируется от ₽27 000 до ₽81 000.

Вьетнам входит в число популярных направлений у российских путешественников. Среди ключевых объектов для посещения выделяют тоннели Ку Чи в Хошимине, Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое, а также пляжи острова Фукуок и курорта Нячанг. Туроператоры рекомендуют рынки Чо Дам и Бен Тхань, где можно приобрести местные продукты, включая традиционный соус на основе чили и анчоусов.

Эксперты считают, что запуск прямого железнодорожного маршрута укрепит связи между Россией и Вьетнамом, сотрудничество с которым поддерживается еще со времен СССР.

