Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии вызвало тревогу в Великобритании, где эту меру расценили как прямую угрозу своей безопасности. Об этом сообщает Express.

Планы Москвы развернуть на территории союзника современные ракетные системы средней дальности стали ответом на продолжающееся расширение НАТО на восток. По данным источников, первый серийный образец комплекса уже поступил в войска, а его полное развертывание планируют завершить к декабрю 2025 года.

Белорусский лидер Александр Лукашенко на международной конференции заявил, что этот шаг не несет агрессии и может быть пересмотрен при готовности Запада к аналогичным уступкам. Однако в Лондоне подобные заверения не нашли доверия. Местные СМИ пишут о способности «Орешника» нести серьезный ущерб критически важным объектам в пределах Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко подтвердил скорое появление «Орешника» в войсках Белоруссии.