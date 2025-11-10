«Ваш стресс убивает питомца»: ветеринары предупредили о последствиях криков и депрессий для кошек и собак

Фото: [ Котокафе «Котики и люди» в Москве/Медиасток.рф ]

Ветеринары обратили внимание на тревожную тенденцию — сердечные приступы у домашних животных участились из-за стрессовых ситуаций и эмоциональных перегрузок их владельцев, передает телеграм-канал SHOT.

Наблюдения показали, что особенно подвержены кардиологическим заболеваниям определенные породы кошек и собак.

Среди кошек в группе риска находятся мейн-куны, рэгдоллы и британские породы. Среди собак наиболее уязвимыми оказались лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. За последний период количество пациентов с сердечными проблемами увеличилось на 15%.

Основной причиной развития заболеваний становится психологическое состояние владельцев. Крики, конфликтные ситуации и сильные стрессы негативно отражаются на здоровье питомцев. Дополнительными факторами риска выступают недостаточно сбалансированное питание и наличие скрытых патологий.

Механизм воздействия стресса на животных достаточно изучен, отмечают специалисты. Эмоциональное напряжение приводит к сужению коронарных сосудов, которое может спровоцировать развитие ишемии и инфарктов. Наиболее уязвимыми оказываются крупные собаки старшего возраста.

Владельцам следует обращать внимание на определенные симптомы. Тревожными признаками проблем с сердечной деятельностью являются рвота, общая слабость и появление одышки у питомца.

Для профилактики серьезных заболеваний рекомендуется проводить ультразвуковое исследование сердца в возрасте шести месяцев, одного года, а также по индивидуальным показаниям ветеринарного врача.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года начнется обязательная регистрация домашних питомцев.