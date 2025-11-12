Вашим следующим водителем будет робот: что ждет москвичей в такси в 2026 году

Первые беспилотные такси могут начать перевозить пассажиров в Москве уже в 2026 году. На начальном этапе в салоне автомобилей будут находиться водители-испытатели, сообщил Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах по запуску в столице беспилотного такси. Выступая на форуме «Цифровые решения», он отметил, что коммерческие компании активно работают над этим проектом. Первые автомобили без постоянного водителя за рулем появятся на городских маршрутах через два года, но для обеспечения безопасности в них будет присутствовать инженер-испытатель.

Глава правительства подчеркнул, что подобные инновации должны внедряться в жизнь граждан только после полного цикла проверок. Технология обязана доказать свою полную безопасность и практическую удобность для будущих пассажиров. Формирование полноценного рынка беспилотных перевозок является одной из стратегических задач в рамках развития цифровой экономики страны.

