Во время парада в Вашингтоне, посвященного Дню поминовения и отдаваемого дань памяти американцам, павшим в войнах, участники несли флаги государств, входивших в Антигитлеровскую коалицию. Однако российский флаг на мероприятии замечен не был, сообщило РИА Новости.

Несущие знамена шли под транспарантом с надписью, приветствующей союзные страны, сражавшиеся во Второй мировой войне, и демонстрировали флаги государств, объединенных в борьбе против стран «оси». Стоит отметить, что среди них отсутствовали не только флаги России или СССР, но и символика многих других стран, также входивших в состав коалиции.

День поминовения, отмечаемый каждый последний понедельник мая, предназначен для увековечивания памяти американских военнослужащих, погибших в войнах. Этот обычай зародился в 1868 году, после завершения Гражданской войны в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что освобожденные из украинского плена военные развернули флаг России по прилете.