Вася Бриллиант: как последний вор в законе провел годы в тюрьмах Свердловской области

Владимир Бабушкин, известный в криминальных кругах как Вася Бриллиант, родился в Астрахани в 1928 году. Детство пришлось на годы голода, в подростковом возрасте начал воровать. Первый раз попался в 1943 году, затем отбывал сроки в трудовых колониях. С 20 лет почти не выходил на свободу. В общей сложности провел в тюрьмах 35 лет, был судим 12 раз, передает URA.RU.

Бриллиант был коронован в 1950 году в Карагандинском ИТЛ, получив статус вора в законе. Воровской кодекс соблюдал строго: вел аскетичный образ жизни, не имел семьи и предметов роскоши, не подчинялся тюремному начальству. В его личной сумке всегда были книги русских классиков.

В 1980-х Бабушкин отбывал наказание в Свердловской области: в АБ-239/6 деревни Лапотково и в ИТК-22 поселка Хорпия. В Лапотково его помещали в одиночку за неподчинение, в Хорпии успел успокоить арестантов перед предполагаемой карательной операцией. За нарушения правил неоднократно отправляли в карцер, позже перевели в «Белый лебедь» в Соликамске, где условия считались самыми суровыми.

Вася Бриллиант скончался в 1985 году в возрасте 57 лет. По официальной версии, смерть наступила из-за разрыва аорты. Однако среди заключенных и почитателей закона существовала версия убийства: на теле обнаружили пять сломанных ребер. Похоронен на Соликамском кладбище; первоначально могила была отмечена только арестантским номером, позже поставили гранитный памятник с изображением Бриллианта и Иисуса Христа.

