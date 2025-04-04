Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с сайтом aif.ru заявил , что независимая Украина перестанет существовать: ее разделят на три части по итогу конфликта.

Парламентарий считает, что про независимую Украину можно забыть. По его словам, с прежней политикой на Незалежной сохранится что-то антироссийское, так как сама страна создана как инструмент превращения русского большинства юго-запада Руси в «нечто нерусское».

Вассерман считает, что Украину распилят на три части: Новороссийский, Приднепровский и Прикарпатский округа.

«Скорее всего, столицей Новороссийского округа станет Харьков, хотя мне бы, конечно, больше хотелось, чтобы это была Одесса, Столицей Прикарпатского округа, надеюсь, что станет Луцк. Это далеко не самый большой город в округе, зато политически наиболее нейтральный», — отметил он.

По его словам, столицей Приднепровского округа может стать Кропивницкий.

Вассерман также считает, что Новороссийский округ станет самым большим: он займет полосу от Харькова до Тирасполя, затем пройдет по Азовскому и Черноморскому побережью.

Ранее сообщалось, что депутат Вассерман назвал страны, которые Брюссель сам предложит России.