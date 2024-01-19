Вассерман поддержал: будут ли платить тем, чьи дети не попали в садик

Первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев заметил, что в ряде регионов не хватает мест в детских садах. Он предложил выделить деньги семьям, которые не могут устроить малыша в дошкольное учреждение.

По словам парламентария, сейчас некоторые не могут получить от государства важнейшую услугу. Из-за этого родители вынуждены отказываться от работы, чтобы сидеть с детьми, или оплачивать частные детские сады.

Гусев привел статистику от Росстата, согласно которой по стране на 106 детей приходится в среднем 100 мест в садах. В Тыве, например, почти треть малышей сидят дома. Там на сто мест приходится 143 ребенка. Серьезные сложности в этой сфере наблюдаются также в Дагестане, Адыгее и Тюменской области.

«Наша партия подготовила законопроект, который решил бы проблему благодаря выплатам. Мы предложили выдавать семьям деньги, чтобы родители могли использовать их для оплаты частных детсадов», — заявил депутат в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Члены Комитета, коллеги нашего собеседника Яна Лантратова и Анатолий Вассерман инициативу поддержали. Но сегодня Комитет Госдумы по просвещению отклонил это предложение. Правительство РФ также выдало отрицательный отзыв, объяснив, что использование таких выплат невозможно отследить.

Ранее глава Городского округа Пушкинский обсудил с жителями строительство новых детских садов.