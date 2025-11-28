Вассерман раскритиковал запрет на рассылку нюдсов в России

В Государственной думе РФ разгорелась дискуссия вокруг предложения запретить рассылку интимных фотографий.

Так, депутат Анатолий Вассерман в интервью НСН занял четкую позицию против этой законодательной инициативы, отметив, что взрослые люди должны самостоятельно принимать решения относительно своего поведения.

Парламентарий назвал предлагаемый запрет проявлением ханжества и выразил надежду, что министр юстиции РФ Константин Чуйченко отклонит это предложение.

«Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно», — сказал Вассерман.

Инициатива запретить отправлять россиянам фотографии 18+ исходит от депутатов партии «Новые люди», которые внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Минюста. При этом в документе отмечается, что административная ответственность должна настигать отправителя таких фото в случае, если он не спросил у получателя разрешения.

Авторы проекта объясняют такую инициативу участившимися жалобами от женщин, которым мужчины присылают откровенные фотографий, особенно в общественных местах и транспорте.

