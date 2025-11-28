Вассерман раскритиковал запрет на рассылку нюдсов в России
Вассерман назвал запрет на рассылку интимных фото в России «ханжеством»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Государственной думе РФ разгорелась дискуссия вокруг предложения запретить рассылку интимных фотографий.
Так, депутат Анатолий Вассерман в интервью НСН занял четкую позицию против этой законодательной инициативы, отметив, что взрослые люди должны самостоятельно принимать решения относительно своего поведения.
Парламентарий назвал предлагаемый запрет проявлением ханжества и выразил надежду, что министр юстиции РФ Константин Чуйченко отклонит это предложение.
«Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно», — сказал Вассерман.
Инициатива запретить отправлять россиянам фотографии 18+ исходит от депутатов партии «Новые люди», которые внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Минюста. При этом в документе отмечается, что административная ответственность должна настигать отправителя таких фото в случае, если он не спросил у получателя разрешения.
Авторы проекта объясняют такую инициативу участившимися жалобами от женщин, которым мужчины присылают откровенные фотографий, особенно в общественных местах и транспорте.
