ВАЗ и легковушка устроили смертельное ДТП на трассе

На 22-м километре трассы Кимовск — Епифань в Тульской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Changan (мужчина 1988 г. р.) не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21120. В результате лобового удара 77-летний водитель ВАЗа погиб на месте. Его пассажирка, 71-летняя женщина, с травмами госпитализирована. Водитель иномарки, по предварительной информации, не пострадал.

На месте работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Следователи устанавливают точные причины аварии: рассматриваются версии о возможном нарушении ПДД, технической неисправности автомобиля или плохих дорожных условиях.

Ранее сообщалось, что почти 40 российских туристов пострадали в ДТП с участием автобуса в Египте.