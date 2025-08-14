39 российских туристов пострадали в ДТП с участием автобуса в Египте

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте — погибла женщина, десятки человек получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Египте произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По данным источника, авария случилась ночью на трассе из Шарм-эш-Шейха в Каир. В результате столкновения с ограждением транспорт перевернулся на бок.

Число пострадавших достигло 43 человек, среди них — 39 россиян. Четверо египтян — водитель, гид, помощник и охранник — также получили травмы. Одна туристка из России погибла, двое находятся в тяжелом состоянии.

Посольство РФ подтвердило информацию о происшествии и уточнило, что один из пострадавших госпитализирован в больницу Абу-Рудайса. Туроператор Coral Travel заявил, что в автобусе находилось около 40 граждан России. Причины аварии пока не названы, но местные власти начали проверку.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье направили в суд дело о ДТП, в котором пострадали мать с ребенком.