«Важно и приятно причинять страдания»: определено расстройство мужчины, который взял трех людей в рабство

Директора фермы в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда. Мужчина из Усть-Абаканска удерживал двоих мужчин и одну женщину, заставлял их работать на ферме, не выплачивал зарплату, избивал и закрывал в погребе. Об этом сообщили в СК.

Эксперты рассмотрели ситуацию, предположили, какие психологические нарушения могут быть у директора фермы, и рассказали, какое наказание ему грозит.

Садистские наклонности

Психолог Олеся Пономарева считает, что мужчина может страдать от психического расстройства.

«Например, от садистического расстройства личности, чем могло бы объясняться его поведение по отношению к живым людям. Адекватными его действия назвать нельзя», — пояснила Пономарева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, люди с садистическим расстройством личности проявляют агрессию к окружающим и нередко задевают животных.

«Сочувствие им чуждо. Они склонны к власти, манипулированию, унижению достоинства. Им важно и приятно причинять страдания. Как правило, они считают себя лучше других и демонстрируют такое отношение», — отметила собеседница издания.

Эксперт добавила, что с помощью контроля над живым существом садист подтверждает собственную значимость. А любое сопротивление выводит его из себя, что приводит к новой агрессии и наказанию для жертвы.

«Однако точный диагноз ему может поставить только психиатр после проведения специальной экспертизы во время следствия», — подчеркнула Пономарева.

Возможное наказание

Юрист Алла Георгиева пояснила, что за совершенные преступления мужчине грозит наказание по уголовной статье.

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«Согласно трудовому законодательству РФ в нашей стране принудительный труд запрещен. К нему относятся работы, выполненные под угрозой наказания и оставленные без оплаты», — отметила Георгиева.

По мнению эксперта, у директора фермы вряд ли обнаружат психологические нарушения, потому что преступление совершено умышленно и с целью заработать на труде троих человек. Но если психиатр подтвердит расстройство, суд может вынести решение о мерах медицинского характера.

«Если директор фермы окажется психически здоров, ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы сроком от трех до десяти лет с дополнительными мерами наказания», — заключила юрист.

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