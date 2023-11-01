«Важно не переступить грань»: стало известно, насколько законно из машины в Москве спасли забытого кота

В соцсетях распространилось видео с запертым в автомобиле котом. Машина припаркована в центре Москвы, а ее владельца, по словам очевидцев, задержали полицейские. Его телефон, как и животное, остались внутри. Кот, как уточняется, провел в авто четыре дня без еды и воды. Сегодня машину вскрыли, и домашнего питомца удалось спасти, сообщил SHOT.

Юрист Алла Георгиева объяснила, законно ли вскрывать чужой автомобиль даже в такой сложной ситуации.

«В данном случае есть спорный момент. Можно вскрыть автомобиль, стараясь не нанести ущерб чужому имуществу, чтобы спасти животное, оставленное в опасности. Но здесь важно не переступить грань», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, вскрытие автомобиля в подобных ситуациях должно быть очень осторожным, потому что экстренным службам придется доказать, что действия были обоснованы.

«Есть специалисты, которые могут открыть заблокированную дверь так, чтобы не повредить чужой автомобиль. Если животное будет спасено, а дверь сохраненного в целости авто будет после этого закрыта, здесь нет никакого нарушения», — отметила Георгиева.

Также юрист подчеркнула, что при аккуратном вскрытии действия спасателей будут оправданы, даже если владелец автомобиля напишет заявление.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вызволили троих пенсионерок из запертых квартир.