«Важно восполнять нехватку мужского общения»: психолог рассказала, как растить ребенка без отца
Психолог Метальникова объяснила, зачем матери-одиночке окружать малыша разными мужчинами
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Многим детям, растущим без отца, в будущем может быть тяжело найти общий язык с представителями мужского пола. Отсутствие отца в семье также негативно влияет на процесс развития ребенка.
Психолог Александра Метальникова рассказала, что делать матерям-одиночкам, чтобы восполнить у ребенка нехватку мужского общения.
«Ребенок всегда впитывает в себе образ поведения людей, которые его окружают. Лучше всего, если у ребенка будет много разных примеров поведения перед глазами», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По совету собеседницы, необходимо окружить малыша мужскими фигурами, в качестве которых могут быть друзья, знакомые, соседи или родственники.
«Крайне важно восполнять нехватку мужского общения. Это необходимо потому, что ни одна женщина не справится со всем сама», — добавила Метальникова.
Именно окружение ребенка разными взрослыми, по мнению эксперта, поможет ему стать гармоничной личностью.
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