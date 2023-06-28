«Важно восполнять нехватку мужского общения»: психолог рассказала, как растить ребенка без отца

Многим детям, растущим без отца, в будущем может быть тяжело найти общий язык с представителями мужского пола. Отсутствие отца в семье также негативно влияет на процесс развития ребенка.

Психолог Александра Метальникова рассказала, что делать матерям-одиночкам, чтобы восполнить у ребенка нехватку мужского общения.

«Ребенок всегда впитывает в себе образ поведения людей, которые его окружают. Лучше всего, если у ребенка будет много разных примеров поведения перед глазами», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По совету собеседницы, необходимо окружить малыша мужскими фигурами, в качестве которых могут быть друзья, знакомые, соседи или родственники.

«Крайне важно восполнять нехватку мужского общения. Это необходимо потому, что ни одна женщина не справится со всем сама», — добавила Метальникова.

Именно окружение ребенка разными взрослыми, по мнению эксперта, поможет ему стать гармоничной личностью.

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