Важное решение для всех собственников: почему горячая вода для уборки дома должна стоить столько же, сколько в квартире

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поставил точку в принципиальном споре, который напрямую касается кошельков жителей многоквартирных домов. Кассационная инстанция подтвердила: управляющие компании вправе требовать перерасчета стоимости коммунальных ресурсов, затраченных на содержание общего имущества, по льготному тарифу, установленному для населения, передает tmn.aif.ru .

История началась с конфликта между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. УК настаивала на том, что горячая вода, используемая для мытья подъездов и других общедомовых нужд, должна оплачиваться по тому же тарифу, что и вода в квартирах жильцов. Поставщик ресурса и региональные чиновники, напротив, пытались доказать, что такой подход неприменим.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону управляющей компании. В своих решениях они указали, что ресурс фактически расходуется на коммунально-бытовые нужды жителей дома, а значит, и правила оплаты должны быть едиными для всех. Устанавливать разные тарифы для одной категории потребителей — необоснованно.

Кассация полностью согласилась с этими выводами. Более того, суд округа подчеркнул: искусственное выделение общедомовых нужд из общего объема потребления создает угрозу обхода предельных индексов роста платы за коммунальные услуги. Иными словами, если бы поставщикам разрешили взимать за «общедомовую» воду повышенную плату, это неизбежно привело бы к дополнительному росту сумм в платежках и ухудшению социального положения граждан.

Таким образом, судебный прецедент защитил жильцов от скрытого удорожания коммунальных услуг и подтвердил принцип равенства при начислении платы за ресурсы, потребляемые как внутри квартир, так и в местах общего пользования.

